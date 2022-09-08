Друга найбільша у світі компанія звукозапису Sony Music повністю виходить з Росії

Друга найбільша у світі компанія звукозапису Sony Music оголосила, що повністю виходить з Росії через 6 місяців після припинення діяльності в країні.

Про це пише Billboard із посиланням на заяву компанії.

Російський підрозділ разом із співробітниками перейдуть під управління місцевою компанією, яку заснувала колишня директор Sony Music Russia Аріна Дмитрієва.

Він представлятиме лише місцевих артистів та повністю незалежна від основної Sony Music.

Sony Music Group стала першою великою звукозаписною компанією, яка повністю вийшла з Росії через шість місяців після призупинення діяльності в РФ у відповідь на її вторгнення в Україну.

Вихід Sony Music Group з країни стався майже рівно через шість місяців після того, як компанія призупинила діяльність у Росії у відповідь на війну з Україною.

Universal Music Group і Warner Music Group також припинили роботу на початку березня, заморозивши всі інвестиції, рекламну діяльність, виробництво та нові релізи.

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У заяві, надісланій Billboard, Sony Music Group заявила, що "прийняла рішення повністю вийти з російського ринку та передати російську компанію та її реєстр місцевому управлінню".

"Оскільки війна продовжує руйнувати гуманітарний вплив на Україну, а санкції проти Росії продовжують посилюватися, ми не можемо більше зберігати свою присутність у Росії, починаючи відсьогодні", - йдеться в заяві.

Міжнародні виконавці, контент яких раніше поширювала Sony Music Russia, не входять до умов передачі, і Sony Music надіслала офіційний запит до російських стримінсгових лужб, щоб вони видалили будь-який репертуар Sony Music, який все ще доступний у країні (нові релізи призупинено з березня, але альбоми та пісні, які були завантажені на місцеві потокові платформи до вторгнення, все ще широко доступні).

Місцеві джерела Billboard в індустрії кажуть, що Sony Music Group мала від 40 до 50 співробітників у Росії.

Очікується, що деяким із цих співробітників буде запропоновано роботу в новоствореному незалежному лейблі, але точні цифри невідомі.

Нагадаємо:

Друга найбільша у світі компанія звукозапису Sony Music у березні призупинила роботу в Росії.

Економічна правда