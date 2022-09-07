Apple презентувала нові Apple Watch Series 8, годинник Ultra та друге покоління SE

apple watch ultra

Компанія Apple у середу презентувала нову лінійку Apple Watch, яка включає в себе оновлений годинник Series 8 та його бюджетну версію SE, а також новий годинник Ultra, створений для мандрівників та спортсменів.

Моделі компанія презентувала під час презентації 7 вересня, The Verge.

Apple Watch Series 8 та SE

Годинник Apple Watch Series 8 є водонепроникним, захищеним від пилу та тріщин. У новій моделі зʼявляється датчик температури, який дозволив покращити функції відстеження жіночого здоровʼя. До відстеження циклу, який зʼявився в годинниках Apple три роки тому, додаються нові функції, зокрема – відстеження овуляції.

Також в годиннику є всі стандартні датчики здоров’я, включаючи ЕКГ, сповіщення про нерегулярний серцевий ритм і рівень кисню в крові.

Крім того, Series 8 може визначити, чи потрапив його власник в автокатастрофу, завдяки об’єднаним даним з датчиків і гірометра, а також GPS, барометра і мікрофона. Якщо сталася аварія, годинник автоматично з’єднає людину з екстреними службами, надасть місцезнаходження та сповістить екстрені контакти.

У моделі зʼявляються два нові датчики руху: новий 3-осьовий гіроскоп і акселерометр.

Також передбачено 18-годинний час автономної роботи протягом усього дня, а новий режим низького енергоспоживання дозволяє досягнути 36 годин автономної роботи при повному заряді.

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Зʼявляється підтримка міжнародного роумінга – до кінця року послуга буде доступна у понад 30 операторів по всьому світу. Функція буде доступна на всіх стільникових моделях Apple Watch.

Ціна за Apple Watch Series 8 починається від 399 доларів за GPS і 499 доларів за модель зі стільниковим зв’язком. Продажі стартують 16 вересня.

Щодо "бюджетної" версії годинника від Apple, другого покоління SE, то він зберігає ключові переваги основної лінійки Apple Watch. Зокрема, може розпізнавати аварії та підтримуватиме роумінг. Модель на 20% швидша за перше покоління SE і доступна у кольорах Silver, midnight і starlight.

Водночас "бюджетна" версія не матиме всіх функцій, наявних у сьомому поколінні Apple Watch. Наприклад, можливості виміряти рівень насиченості крові киснем. Батарея дозволятиме близько 18 годин автономної роботи.

Цінник починається від 249 доларів за версію GPS, 399 доларів – за модель зі стільниковим зв’язком.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra – преміум-годинник від компанії, розрахований для шанувальників подорожей та спорту. Він отримав новий дизайн із більшим дисплеєм та новою кнопкою Action. Її можна налаштувати для різних цілей, зокрема для тренувань чи нової функції відслідкувати свої ж кроки у разі, якщо власник годинника збився зі шляху.

Дисплей має сапфірове скло, а також яскравість 2000 ніт. Годинник має три вбудовані мікрофони для покращення якості звуку, а також зменшення навколишнього шуму, наприклад вітру.

Усі годинники Ultra підтримують стільниковий зв’язок і працюють до 36 годин на одному заряді. Він також має подовжений термін служби батареї на 60 годин при використанні нового налаштування низького енергоспоживання. Цей режим все ще дозволяє вимірювати пульс і GPS.

У Ultra також є покращений GPS, який включає нову частоту L5. Для водних видів спорту він витримує кайтбординг і має водонепроникність WR 100. Годинник автоматично запускає новий додаток глибини, коли власник опиняється під водою, щоб показати час, глибину та температуру. Годинник також сертифікований згідно з EN 13319 для аквалангістів із глибиною занурення до 40 м.

Apple Watch Ultra будуть доступні з 23 вересня за ціною 799 доларів.





