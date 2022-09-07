Чеська фінансова група PPF пішла з РФ, продавши банківський бізнес

Чеська PPF Group, що володіє банком Home Credit, повністю пішла з Росії, продавши свої частки у ХКФ Банку.

Про це йдеться у заяві інвесткомпанії.

Відхід з Росії був завершений після того, як PPF та Home Credit закрили угоду з продажу своєї 100-відсоткової частки участі у російському ХКФ Банку.

Останніми було продано 49,5% акцій ХКФ Банку, раніше його нові акціонери придбали 50,5% фінансово-кредитної організації. "Результатом усієї угоди є вихід PPF і групи Home Credit з російського банківського ринку", - наголошується в прес-релізі.

У травні 2022 PPF Group вийшла з агробізнесу в Росії, продавши частку в російському агрохолдингу "РАВ Агро" компанії "Земельний резерв".

До цього стало відомо, що чеська група почала позбавлятися комерційної нерухомості в Росії, передавши понад 200 га в Москві та регіонах групі ІСТ мільярдера Олександра Несіса.

У червні 2022 року PPF Group оголосила про продаж контрольної частки (50,5%) у російських "дочках", серед яких російське відділення Home Credit, місцевим інвесторам на чолі із співзасновником СПБ Біржі Іваном Тиришкіним за 26,4 млрд рублів, пише Forbes Russia.

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У серпні стало відомо, що PPF Group продала інвесторам 49,5%, що залишилися, у двох російських компаніях Home Credit - "Хоум Кредит Страхуванні" і мікрокредитної організації "Купи не копи" - за 16,4 млрд рублів.

Економічна правда