Війна сприяла росту попиту на електрокари та змінила вподобання – дослідження

Українці у другому кварталі року активно цікавились електромобілями, про що свідчить ріст яскраво вираженого наміру купівлі на 145% порівняно з першим кварталом.

Про це свідчать дані консалтингового цифрового агентства "Ольшанський та Партнери".

"Онлайн-попит на електромобілі із вираженим наміром купівлі в ІІ кварталі 2022 року зріс ще більше, ніж загальний інтерес до теми. Він збільшився на 145% у порівнянні з I кварталом і становив рекордні 384 тис. запитів", – йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначають, що йдеться про пошукові запити типу "купити електрокар" або "електрокар ціна в україні".

Для порівняння, у I кварталі 2022 року мешканці України шукали електрокари із наміром купівлі 157 тисяч разів.

Найвищий інтерес до придбання електромобілів за весь період дослідження зафіксували у травні – таких запитів було 205 тисяч.

Загалом у 2020 році попит на електрокари в Україні з наміром купівлі становив 835 тис. запитів за рік, у 2021 році — 986 тис. запитів (+18,1%). У 2022 році за перше півріччя він досягнув 541 тис. запитів.

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Крім цього, війна змінила вподобання українців щодо брендів електрокарів.

Зазначається, що у стабільному періоді однозначним лідером серед пошукових запитів була Tesla, а на другому місці традиційно був інший популярний бренд — BMW.

Вже в червні популярність лідера знизилася, а бренд BMW поступився на користь Nissan. Загалом станом на червень 2022 року в рейтингу популярності брендів електрокарів відбулись суттєві зміни.

Порівнюючи з червнем 2021 року певні бренди, що увійшли до ТОП-15, продемонстрували виняткову швидкість зростання популярності. Наприклад, кількість пошукових запитів, пов’язаних з електромобілями Nissan, зросла на 65,75%, Hyundai — на 310,91%, Renault — на 196%, Fiat – на 167,82%, KIA — на 126,22%.

"Ольшанський та Партнери"





