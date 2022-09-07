Путін про арешт яхт російських олігархів: Попереджав їх про це, краще б в Росії тримали

Президент РФ Володимир Путін вважає, що російським мільярдерам варто було тримати свої яхти в Росії, щоб закордонні правоохоронні органи не заарештували їх через санкції.

Про це він сказавна Східному економічному форумі, пише "Комерсант".

За словами Путіна, він "попереджав" бізнесменів про наслідки зберігання майна поза російською юрисдикцією, і ситуація, що склалася, стане для них "уроком".

"Багато я свого часу говорив, знаєте: набігаєтеся, захищаючи свої інтереси. У них там щось заарештували - рахунки, яхти тощо. Попереджав про це.

Краще б ці яхти тут тримали, а гроші б вкладали не в іноземні активи, а в розвиток російської інфраструктури. Нічого не втратили б, усе було б тут, на Батьківщині. І прибутки б отримували від вкладених грошей", - сказав президент РФ.

Після початку вторгнення РФ в Україні та запровадження проти Росії санкцій в Європі почали заарештовувати майно підсанкційних російських бізнесменів, зокрема їхні яхти.

У травні італійська влада заарештувала у порту Марина-ді-Каррара 140-метрову супер’яхту "Шехерезада", власником якої вважають самого Путіна.

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На початку березня німецька влада конфіскувала в Гамбурзі яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під санкції Євросоюзу, а в Італії потрапили під арешт яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка.

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Економічна правда