Курс валют на 7 вересня: гривня стрімко ослабла проти долара та євро

Готівковий курс гривні стрімко ослаб як проти долара, так і проти євро на чорному ринку 7 вересня: гривня коливається на рівні 41,16 - 41,58 за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:30 курс долара на чорному ринку становить 41,16 - 41,58 грн, а у вівторок, 6 вересня, коливався на рівні 40,71 - 40,88 грн.

Щодо "чорного" курсу євро, він становить 40,35 - 40,70 грн проти 40,11 - 40,36 грн у вівторок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,4 - 41,0 грн (курс на 6 вересня – 40,1 - 40,85 грн);

Євро – 39,8 - 40,55 грн (курс на 6 вересня – 39,7 - 40,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;

Райффайзен – 40,5 - 41,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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