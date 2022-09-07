Норвегія відкрита до обговорення обмеження ціни на газ в ЄС

Норвегія - найбільший постачальник газу в Європі - відкрита для обговорення потенційних довгострокових газових угод і обмеження цін з європейськими партнерами, щоб допомогти пом’якшити енергетичну кризу на тлі припинення поставок "Північним потоком".

Про це в інтерв'ю Financial Times зявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

"Скандинавська країна стала одним із найбільших вигодонадобувачів від наслідків повномасштабного вторгнення Москви в Україну, замінивши Росію як найбільшого постачальника газу в Європі та значного продавця нафти та електроенергії на всьому континенті", - пише FT.

"Я чудово розумію, що в Європі зараз точаться глибокі дебати про те, як працюють енергетичні ринки, як вони можуть забезпечити більш доступні ціни для громадян, сімей, промисловості, як можна впоратися з цим дефіцитом газу після агресії Путіна.

Норвегія не закриває двері для будь-якої такої дискусії", - наголоив він.

Але норвезький лідер попередив, що ЄС і уряди держав-членів повинні бути обережними, щоб не вживати заходів, які в кінцевому підсумку поставили б під загрозу постачання енергії, оскільки Європа готується до важкої зими.

"Продажі нафти та газу в Норвегії досягли рекордних рівнів минулого року, перш ніж продовжити зростання цього року після вторгнення в Україну.

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Деякі керівники нафтових і газових компаній за межами Норвегії стверджують, що багата скандинавська нація повинна зробити більше, щоб допомогти Європі напередодні важкої зими, коли багато країн можуть зіткнутися як з рецесією, так і з рекордними цінами на енергоносії", - додає FT.

Стьоре сказав, що відповідальність за будь-які угоди лежить на таких компаніях, як Equinor (норвезька державна нафтова група, яка управляє нафтовими та газовими родовищами Норвегії).

За словами джерел, обізнаних з переговорами, Equinor та інші компанії обговорюють із клієнтами потенційні довгострокові контракти, які можуть зафіксувати ціну на газ нижчу за нинішній рівень, але вищу за річну.

Виконавчий директор Equinor Андерс Опедал повідомив Financial Times, що кілька європейських клієнтів запитували про різні варіанти поставок газу, включаючи довгострокові контракти. "Ми завжди відкриті для обговорення різних домовленостей щодо постачання газу, в тому числі й довгострокових контрактів на постачання газу", - сказав він.

Економічна правда