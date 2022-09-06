Потрібно для вступу в ЄС: Рада змінила законодавство про боротьбу з відмиванням грошей

Верховна Рада на засіданні 6 вересня прийняла в цілому законопроєкт №6320 про приведення у відповідність законодавства по боротьбі з відмиванням грошей до стандартів Групи з фінансових заходів (FATF).

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Президентський законопроєкт у цілому підтримали 245 нардепів.

Документ передбачає спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності юридичними особами та створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.

Железняк уточнив, що Рада, таким чином, виконала один з критеріїв, які Україні потрібно виконати для початку переговорів про вступ до ЄС: "забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF)".

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття законопроєкту "спростить та пришвидшить подання юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дасть змогу підвищити ефективність проведення фінансового моніторингу, сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України у відповідній сфері".

Економічна правда