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Каховську ГЕС знову підключено до енергосистеми – "Укргідроенерго"

Вівторок, 6 вересня 2022, 17:28 - Олексій Павлиш

В "Укргідроенерго" заявили про підключення Каховської ГЕС до енергосистеми після відключення станції 5 вересня внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в "Укргідроенерго".

Станом на 6 вересня ГЕС продовжує працювати в енергосистемі по комерційно-диспетчерському графіку, видаючи від 40 до 110 Мвт/год потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська.

Зазначається, що станція не бере участі в балансуванні системи.

"На Каховській ГЕС працюють чотири агрегати з шести. Один з агрегатів знаходиться в реконструкції, та ще один – в капітальному ремонті. На станції цілодобово знаходиться оперативний персонал Каховської ГЕС, який змінюється щодобово", - додали в "Укргідроенерго".

"Внаслідок бойових дій навколо станції мали місце неодноразові короткочасні відключення. Таке відключення мало місце і 5 вересня. Оперативним персоналом Каховської ГЕС за короткий період часу того ж дня було відновлено підключення до мережі.

Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади. Ремонтний персонал проводить огляди і намагається підтримувати працездатний стан обладнання. Оперативні ремонти не виконуються. Наразі відсутня можливість доставляти туди запчастини, щоб проводити якісні ремонти і підготовку до осінньо-зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

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В "Укргідроенерго" підкреслили, що Каховська ГЕС може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність: обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання.

"Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", - пояснили в компанії.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що 5 вересня російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого були знеструмлені частини Херсонської та Запорізької областей.

Економічна правда

ГЕС вода Укргідроенерго
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