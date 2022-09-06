У клієнтів ПриватБанку виникли проблеми зі зняттям готівкової валюти: обіцяють невдовзі вирішити

Клієнти державного ПриватБанку повідомляють, що банк скасовує їхні заявки на зняття готівкової валюти з рахунків через її дефіцит.

Цю інформацію ЕП підтвердили і у прес-службі банку.

"Попри зрозумілі під час війни труднощі з логістикою готівкової валюти з-за кордону, ми робимо все можливе для задоволення зростаючого у рази попиту клієнтів на валюту. ПриватБанк має достатньо резервів для задоволення потреб кожного клієнта", — йдеться в офіційному коментарі банку.

Напередодні у мережі з’явилися повідомлення від клієнтів ПриватБанку, у яких ті скаржаться, що банк скасував їхні заявки на зняття готівкової валюти з рахунків.

"Ваші заявки на замовлення готівки були скасовані по причині тимчасових складнощів у логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми приносимо вибачення за надані незручності. Бачимо, що ви вже сформували нову заявку. Якщо замовлення коштів буде виконане — ви отримаєте про це повідомлення", — йдеться у відповіді банку його клієнтам, яку поширюють низка телеграм-каналів.

У прес-службі банку зазначили, що 6 вересня Національний банк оголосив про рішення підтримати українські банки готівковою валютою, тож невдовзі всі заявки клієнтів на її зняття буде виконано.

"Вже завтра 7 вересня НБУ проведе валютні операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою (долар США)", — додали там.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що напередодні НБУ дозволив банкам продавати населенню весь обсяг придбаної ними безготівкової валюти починаючи із 13 квітня 2022 року, а не половину від цього обсягу, як було раніше.

"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда