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"Укрзалізниця" починає тестувати сервіс рівня дипломатів на звичайних пасажирах

Вівторок, 6 вересня 2022, 15:34 - Анастасія Жарикова
 
УЗ

АТ "Укрзалізниця" починає поступовий перехід на нові стандарти обслуговування пасажирів поїздів – сервіс буде таким, який пропонують для перевезень європейських дипломатів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" почне тестувати пілотний сервіс на двох поїздах. У рамках проєкту надаватимуться такі послуги:

  • використовуватимуть мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів;
  • замість кускового мила для рук тестуватимуть піну в зручних автоматичних дозаторах;
  • встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
  • у вбиральнях використовуватимуться одноразові накладки;
  • у вагони додали дозатори паперових рушників. 

"У рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", – додали в компанії.

Такі пілотні вагони будуть у поїздах:

  • №75/76 Кривий Ріг — Київ 
  • "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).

Відгуки пасажирів збиратимуть за допомогою QR-кодів.



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