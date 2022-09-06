"Укрзалізниця" починає тестувати сервіс рівня дипломатів на звичайних пасажирах
АТ "Укрзалізниця" починає поступовий перехід на нові стандарти обслуговування пасажирів поїздів – сервіс буде таким, який пропонують для перевезень європейських дипломатів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрзалізниця" почне тестувати пілотний сервіс на двох поїздах. У рамках проєкту надаватимуться такі послуги:
- використовуватимуть мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів;
- замість кускового мила для рук тестуватимуть піну в зручних автоматичних дозаторах;
- встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
- у вбиральнях використовуватимуться одноразові накладки;
- у вагони додали дозатори паперових рушників.
"У рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", – додали в компанії.
Такі пілотні вагони будуть у поїздах:
- №75/76 Кривий Ріг — Київ
- "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).
Відгуки пасажирів збиратимуть за допомогою QR-кодів.