Уряд Трасс планує заморозити тарифи на енергетику для населення в Британії

Нова прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс розглядає план замороження рахунків населення за енергетику на поточному рівні на 18 місяців.

Про це повідомляє BBC.

Очікується, що уряд планує заморозити рахунки домогосподарств на поточному рівні приблизно на 18 місяців. Постачальники енергії зможуть брати державні позики для субсидіювання рахунків. Ймовірно, що малому бізнесу також буде запропоновано певне полегшення серед кроків, які буде оголошено в четвер.

Рахунки за електроенергію стрімко зростають, а прайскепи, тобто максимально допустимі ціни, зростуть 1 жовтня. Це означає, що типове британське домогосподарство має платити 3549 фунтів стерлінгів на рік за газ та електроенергію.

Згідно з урядовим планом, держава гарантуватиме енергетичним компаніям позики, які були б використані для заморозки або принаймні зниження рахунків цієї зими та наступної. Ці позики будуть погашені за рахунок облігацій протягом наступних 10-20 років.

Scottish Power заявила, що заморожування всіх рахунків за нинішнім ціновим лімітом у 1971 фунт на два роки коштуватиме майже 100 млрд фунтів. Врахування підприємств означало б, що вартість енергетичного плану уряду може легко перевищити 100 млрд фунтів. Водночас більшим компаніям можуть бути запропоновані індивідуальні податкові пільги, щоб допомогти їм пережити період високих цін.

Зазначається, що заморожування прайскепів на енергоносії, тобто обмеження вартості газу та електроенергії в Англії, Шотландії та Уельсі, не обов’язково вимагатиме прямого державного фінансування.

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Квазі Квартенґ, найближчий союзник Трасс, якого очікують побачити міністром фінансів в новому уряді, сказав, що Британія зможе збільшити обсяги запозичень, щоб допомогти людям у "важкі часи" під час кризи цін на енергоносії.

Міністерству фінансів дозволено призупинити дію фіскальних правил у разі "значного негативного шоку для економіки Великобританії". Квартенґ переконує ринки в тому, що Британія має простір для запозичень і що це буде зроблено "відповідально з точки зору фіскальної політики".





