В Індії кажуть, що уважно вивчать пропозицію обмеження цін на російську нафту

В Індії заявляють, що уважно розглянуть пропозицію обмеження цін на російську нафту, зваживши всі "за" та "проти": які країни підтримають ініціативу та якими можуть бути наслідки цього кроку для енергетичних ринків.

Про це заявив міністр нафти та газу Індії Шрі Хардіп Сінг Пурі, пише CNBC.

Відповідаючи на питання, чи підпише Індія пропозицію G-7 щодо обмеження ціни на російську нафту, міністр нафти Індії сказав, що світова економіка все ще адаптується до впливу пандемії коронавірусу та вторгнення Росії в Україну.

"Що означатиме ця пропозиція? Ми дуже уважно це розглянемо", - сказав він.

За його словами, країна ретельно оцінить, чи підтримати пропозицію G-7 щодо обмеження ціни на російську нафту.

"Багато розмов відбувається через велику кількість факторів", - додав Пурі.

Він зазначив, що досі незрозуміло, які країни візьмуть участь у запропонованому обмеженні ціни на російську нафту та які можливі наслідки можуть означати для енергетичних ринків.

ВІДЕО ДНЯ

Як нагадує видання, міністри фінансів, які представляють країни G-7, у п'ятницю погодили план впровадження механізму обмеження цін на експорт російської нафти.

Енергетичні аналітики дуже скептично поставилися до цілісності пропозиції, попереджаючи про негативні наслідки, якщо ключові споживачі, такі як Китай та Індія, не будуть залучені.

Китай та Індія збільшили закупівлі російської нафти після вторгнення Кремля в Україну, використовуючи знижені ставки.

Пурі сказав, що Індія споживає близько 5 мільйонів барелів нафти на день, і вона переважно надходить з Іраку, Саудівської Аравії, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

На кінець березня на Росію припадало лише 0,2% імпорту нафти в Індію, сказав Пурі, відкинувши критику на адресу його країни, через збільшення обсягів закупівлі енергоресурсів з Росії вже після 24 лютого.

"Я сказав, що європейці купують більше за один день, ніж я за квартал. Я був би здивований, якби це було інакше. Але так, ми будемо купувати в Росії, ми будемо купувати звідки завгодно", - сказав Пурі.

На запитання, чи є у нього моральний конфлікт із покупкою російської нафти на тлі вторгнення РФ Україну, Пурі відповів: "Ні, конфлікту немає. Я маю моральний обов’язок перед своїм споживачем. Чи я, як демократично обраний уряд, хочу ситуації, коли бензонасос пересихає? Подивіться, що відбувається в країнах навколо Індії".

Економічна правда