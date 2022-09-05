Глава Міненерго про ситуацію на ЗАЕС: Світ знову перебуває на межі атомної катастрофи

Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи, а єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку - деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи знеживлення ЗАЕС.

"Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС – і станція знову знеживлена.

Остання лінія, що з’єднувала її з енергосистемою України - ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна – відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів", - підкреслив міністр.

Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії, наголосив він.

"Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи. Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку", - написав Галущенко.

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Нагадаємо:

У понеділок, 5 вересня, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіян, була відімкнена остання лінія електропередачі, яка з'єднувала ЗАЕС із енергосистемою України.

Чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ 5 вересня завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Станом на 10:00 5 вересня в роботі залишався тільки 6-й енергоблок ЗАЕС, який подавав електроенергію в енергосистему України та забезпечував власні потреби Запорізької АЕС

Економічна правда