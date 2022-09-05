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Курс валют на 5 вересня: готівковий долар росте, а євро падає

Понеділок, 5 вересня 2022, 13:42 - Економічна правда
 
фото нбу

Готівковий курс долара на чорному ринку 5 вересня виріс і наразі гривня коливається на рівні 40,70 - 40,89 за долар, водночас курс євро продовжив падіння.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс долара на чорному ринку становить 40,70 - 40,89 грн, а у пʼятницю, 2 вересня, коливався на рівні 40,53 - 40,71 грн. 

Щодо "чорного" курсу євро, він становить 40,12 - 40,42 грн проти 40,22 - 40,46 грн у пʼятницю. Євро продовжує падіння після нетривалої павзи на початку минулого тижня, що відображає ослаблення валюти проти на світових ринках через ризик рецесії в єврозоні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,0 - 40,75 грн (курс на 2 вересня – 40,0 - 40,65 грн);
  • Євро – 39,75 - 40,7 грн (курс на 2 вересня – 39,85 - 40,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;
  • Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;
  • Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;
  • Райффайзен – 40,5 - 40,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.  

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Нагадуємо

Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США

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