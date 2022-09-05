Курс валют на 5 вересня: готівковий долар росте, а євро падає

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Готівковий курс долара на чорному ринку 5 вересня виріс і наразі гривня коливається на рівні 40,70 - 40,89 за долар, водночас курс євро продовжив падіння.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс долара на чорному ринку становить 40,70 - 40,89 грн, а у пʼятницю, 2 вересня, коливався на рівні 40,53 - 40,71 грн.

Щодо "чорного" курсу євро, він становить 40,12 - 40,42 грн проти 40,22 - 40,46 грн у пʼятницю. Євро продовжує падіння після нетривалої павзи на початку минулого тижня, що відображає ослаблення валюти проти на світових ринках через ризик рецесії в єврозоні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,75 грн (курс на 2 вересня – 40,0 - 40,65 грн);

Євро – 39,75 - 40,7 грн (курс на 2 вересня – 39,85 - 40,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;

Райффайзен – 40,5 - 40,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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