Автодилери РФ заробляють на угодах з продажу машин у чотири рази менше, ніж до війни

Автодилери РФ стали заробляти на операціях з продажу машин у два-чотири рази менше порівняно з початком війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії.

Про це пише "Комерсант".

Зазначається, що найбільш прибутковим для російських автодилерів місяцем 2022 року став березень, при цьому найбільшу маржинальність серед машин з пробігом забезпечили продажі в преміальному (від 6 млн руб) і бюджетному (до 500 тис руб) сегментах - 28% і 27% відповідно.

Такі дані наводяться в дослідженні розробника ІТ-рішень для управління продажами автомобілів з пробігом "Макспостер" на основі аналізу 10 млн оголошень на трьох автокласифайдах і 230 тис угод. Тренд підтвердили опитані дилери: в "Автоспеццентрі" найбільш маржинальним періодом назвали лютий-березень, в "Авілоні" і Fresh Auto - березень, в "Автодомі" - березень-квітень.

"Березень став найвигіднішим місяцем для авторитейлу в питанні маржинальності як у сегменті нових машин, так і в пробігу. На сьогодні цей показник скоротився приблизно в 4,1 рази, хоча попит на нові автомобілі у серпні незначно зріс порівняно з липнем через зростання пропозиції китайських та вітчизняних брендів", - заявив гендиректор Fresh Auto Денис Мігаль.

"У березні клієнти прагнули здійснити угоду в найкоротший термін. Потім трафік та попит поступово стабілізувалися і зараз перебувають на помірному рівні", - додав директор "Авілон Автомобілі з пробігом" Микола Баскаков.

Маржинальність продажів скоротилася вдвічі, зазначає директор з продажу автомобілів із пробігом "Автобудинку Алтуф'єво" Олексій Жирнов. Директор департаменту автомобілів із пробігом "Автоспеццентру" Володимир Желобов говорить про скорочення маржинальності вдвічі-втричі порівняно з початком дії санкцій.

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Видання нагадує, що більшість іноземних автоконцернів, крім китайських, з березня призупинили постачання та випуск до РФ нових автомобілів.

Економічна правда