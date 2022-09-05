Через інфляцію та відхід росіян у Лондоні падають ціни на елітні будинки – FT

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Зростання витрат на будівництво та відхід заможних російських покупців призвели до спаду ринку елітної житлової нерухомості в Лондоні.

Про це пише Financial Times.

За даними агентства нерухомості Savills, середні ціни на "елітні" будинки в Лондоні на 17,6% нижчі за свій пік 2014 року.

За словами учасників ринку, ситуація погіршувалась останні кілька років.

"Це був довгий процес, жахливий досвід. [Стався] Brexit, пандемія, а потім війна. Зараз ринок справді дуже стиснутий через зростання вартості будівництва", - сказав один із учасників продажу.

Як зазначає видання, будівельні роботи дорожчають через максимальну за кілька десятиліть інфляцію та підвищення ключової ставки у Великій Британії, що робить дорожчими кредити.

Наголошується, що багаті іноземні покупці є опорою лондонського ринку елітної нерухомості, але їх кількість скоротилася під час пандемії Covid і досі не відновилася.

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"Російських покупців, які колись були звичним явищем у центрі Лондона, останніми роками стало менше і вони майже зникли після вторгнення РФ в Україну", - йдеться у статті.

"Росіян, очевидно, немає, мало китайських і дуже мало арабських покупців", - сказав голова агентства нерухомості Aylesford International Ендрю Ленгтон.

Частково вакуум заповнили багаті британці, які інвестували в нерухомість свої накопичення, щоб захистити їх від інфляції: вони купили житлову площу на загальну суму 5 млн фунтів стерлінгів ($5,75 млн) рекордними темпами, пише FT з посиланням на Savills.

Відображенням ситуації на ринку газета називає операцію з продажу комплексу York Terrace East на північ від центру Лондона, поряд з Ріджентс-парком і неподалік музею Шерлока Холмса.

Зазначається, що комплекс із видом на парк продали менш ніж за 130 млн фунтів стерлінгів ($149,6 млн) - це приблизно на 55 млн фунтів стерлінгів менше, ніж вказана спочатку ціна. У серпні 2020 року девелопер Zenprop виставив його на продаж за 185 млн фунтів ($212,9 млн). За словами джерел FT, комплекс придбав індійський бізнесмен Аджай Калсі - він не відповів на запит FT.

Економічна правда