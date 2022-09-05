У Фінляндії енергокомпаніям підготували "кризовий пакет" на 10 мільярдів євро

Міністерка фінансів Фінляндії Анніка Сааріко Photo by Thierry Monasse/Getty Images

Фінський уряд підготував "кризовий пакет" для енергокомпаній, максимальний розмір якого - 10 млрд євро. Пакет дозволить державі надавати кредити або гарантії великим енергетичним компаніям, якщо їм загрожує неплатоспроможність.

Про це пише Yle.

Зазначається, що уряд протягом вихідних обговорював можливість екстреного фінансування енергетичних компаній - на пресконференції у неділю прем'єр-міністерка Санна Марін, міністерка фінансів Анніка Саарікко та міністр економічного розвитку Міка Лінтіля оголосили, що підготували "кризовий пакет".

Так, фінансовий пакет дозволить державі надавати кредити або гарантії великим енергетичним компаніям, якщо їм загрожує неплатоспроможність.

При цьому право на отримання кредитів або гарантій матимуть лише компанії, які відіграють ключову роль у функціонуванні ринку електроенергії Фінляндії.

Мета пакету допомоги - убезпечити діяльність компаній на ринку деривативів, де вони купують електроенергію на найближчі місяці.

За словами голови Мінфіну, таким чином уряд намагається забезпечити електропостачання Фінляндії у будь-яких ситуаціях.

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Лінтіля наголосив, що йдеться саме про кредити, а не про фінансування компаній. Кожна заява розглядатиметься в індивідуальному порядку.

Пакет заходів з екстреного фінансування обговорюватиметься на засіданні Держради у понеділок, після чого його направлять на розгляд парламенту, і парламент має його затвердити.

Уряд Швеції раніше оголосив про аналогічний пакет допомоги.

"Енергокомпанії потребують додаткового фінансування для забезпечення своєї діяльності. У понеділок очікується різке зростання цін на енергоносії, оскільки в п'ятницю стало відомо, що Росія не поновлюватиме роботу газопроводу "Північний потік - 1". Це посилило і так складну ситуацію на європейському ринку енергетики", - нагадує видання.

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Економічна правда