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Українські біженці обміняли у Польщі на злоті 730 мільйонів гривень

П'ятниця, 30 вересня 2022, 16:43 - Олексій Павлиш

З 25 березня до 9 вересня понад 100 тисяч українських біженців обміняли у відділеннях Bank Polski 728 млн грн на 98 млн злотих.

Про це пише FinClub з посиланням на дані Bank Polski.

При цьому вартість середньої операції обміну - 7 тис грн при ліміті у 10 тис грн.

Зазачається, що всі обміняні гривні було переведено Bank Polski до регіональних відділень Національного банку Польщі, а потім продано до НБУ за тим самим курсом.

28 вересня Bank Polski остаточно розрахувався з Національним банком України за укладеною 18 березня угодою про обмін української гривні на польський злотий для українських біженців.

Нагадаємо:

Національний банк Польщі попередив, що тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року - останній, коли українці у Польщі можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті.

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