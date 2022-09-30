МЗС активізує роботу системи NAZOVNI для українського бізнесу: як вона працює

Міністерство закордонних справ України активізує роботу за системою NAZOVNI для підтримки українського бізнесу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

Кулеба розповів, що цифрова система NAZOVNI – це електронний кабінет експортера, який безпосередньо пов'язаний з усіма українськими дипломатичними місіями у світі.

"Чесно скажу, що ми з лютого до червня не займалися цим проєктом через об'єктивні обставини, але потім я сказав, що війна війною, але допомога українському бізнесу - це також допомога Україні виграти війну, тому що економіка має жити", – додав очільник МЗС.

До NAZOVNI підключили абсолютно всі посольства та консульства. Система працює за принципом єдиного вікна.

"Експортер зайшов, створив собі кабінет, зазначив, що він продає в країни, які його цікавлять, у посольстві відповідної країни це відразу побачили, відпрацювали запит, повернулися до експортера і сказали: "Ви можете продати стільки цього сюди, ось партнер, ось контакт, от як працює місцеве законодавство", – пояснив Кулеба.

Глава МЗС України зауважив, що наразі різко зросла кількість заявок у системі, і видно, що бізнес відчув реальну допомогу дипломатів.

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Станом на 25 вересня в системі NAZOVNI зареєстровано вже 662 компанії. Переважно це виробники аграрної продукції, продовольства, косметики, текстилю, деревини та виробів з дерева, важкої промисловості, ІТ, постачальники будівельних послуг.

"Загалом за цей рік ми отримали 1340 заявок. І вже кількадесят конкретних успішних проєктів, коли ми створили нові можливості для українських компаній на іноземних ринках. Розповідатимемо про ці кейси детальніше, щоб залучати ще більше компаній у NAZOVNI", – резюмував Кулеба.

Нагадуємо:

У грудні 2021 року МЗС презентувало цифрову платформу міністерства закордонних справ NAZOVNI, яка покликана збільшити експорт та інвестиції.