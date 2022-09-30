Київ передасть Дніпру 30 пасажирських автобусів замість знищених російським обстрілом

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Київ надасть Дніпру, де внаслідок влучання російської ракети був знищений автопарк, 30 пасажирських автобусів.

Про це повідомив голова КМДА Віталій Кличко, передає пресслужба Київської адміністрації.

"Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може", – зазначив Кличко.

Нагадуємо:

Внаслідок прильоту "Іскандерів" по Дніпру 29 вересня щонайменше одна людина загинула і ще п’ятеро отримали поранення, також знищене транспортне підприємство.

Під час пожежі, яку спричинив російський удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 ушкоджені.





