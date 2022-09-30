НБУ заборонив Р2Р-перекази з гривневих карток на закордонні

НБУ

Нацбанк з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карткок українських банків на картки іноземних банків з.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються", – пояснили в регуляторі.

В НБУ нагадали, що дозволили такі перекази за кордон із гривневих платіжних карток у квітні 2022 року на суму до 100 тис. грн на місяць. Це дало можливість українцям підтримати своїх близьких-біженців.

Із 21 липня ліміт таких операцій було знижено до 30 тис. грн на місяць.

В Нацбанку додали, що українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.

Також було враховано запити громадян та дозволено із 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює приймання коштів.

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Також громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта. Та зберігатиметься дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті).

Економічна правда





