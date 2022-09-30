50 країн закликали Росію вивести війська з ЗАЕС

Енергоатом

50 країн-учасниць Генеральної конференції МАГАТЕ підписали спільну заяву, у якій закликали Росію вивести війська з території ЗАЕС та припинити ядерний шантаж.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Таким чином пів сотні держав – учасників 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ – рішуче засудили дії Росії проти ядерних об'єктів в Україні та закликали РФ негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.

У документі підкреслюється, що саме захоплення Запорізької АЕС російськими військами є корінною причиною наявних в Україні загроз для ядерної безпеки та фізичного захисту.

"Станція повинна й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невід’ємна частина української енергетичної системи", – йдеться в заяві.

Також учасники Конференції наголосили, що "будь-які сфальсифіковані референдуми, проведені рф в межах міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС або територій навколо неї".

"Ми знову закликаємо Російську Федерацію негайно припинити всі дії проти ядерних об’єктів та на ядерних об’єктах в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України задля забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації, а також для того, щоб МАГАТЕ безпечно й у повному обсязі здійснювало свою діяльність з перевірки гарантій в Україні", – наголошується у спільній заяві.

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Документ підписали ряд країн, зокрема країни-члени ЄС, Велика Британія, США, Японія, Австралія, Україна, країни Африки та Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом).

Нагадуємо:

Польща закликатиме виключити Росію з МАГАТЕ, якщо вона не виведе війська з Запорізької АЕС.

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) почало низку переговорів стосовно створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яка з березня 2022 року окупована російськими військовими.

Економічна правда