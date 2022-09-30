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Google закриває ігровий стримінговий сервіс Stadia

П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:44 - Анастасія Жарикова
 
Getty images

Компанія Google планує припинити роботу стримінгового сервісу Stadia, який дозволяє запускати ігри з високими системними вимогами на телефонах, планшетах, комп'ютерах та телевізорах з хмарних сховищ.

Про це йдеться у блозі Google.

"Кілька років тому ми запустили споживчий ігровий сервіс Stadia. І хоча підхід Stadia до потокової трансляції ігор для користувачів був побудований на міцному технологічному фундаменті, він не отримав того відгуку, на який ми розраховували, тому ми вирішили згорнути роботу сервісу", – заявив віце-президент і генеральний менеджер Stadia Філ Харрісон.

Компанія збирається до середини січня 2023 року повернути гроші за все обладнання Stadia, куплене через Google Store, а також за всі ігри та додатковий контент, куплені в магазині Stadia. 

Користувачі зможуть продовжувати грати у Stadia до 18 січня 2023 року. Співробітників команди ігрового сервісу перейдуть до інших підрозділів Google. 

Компанія збирається використовувати технології Stadia у YouTube, Google Play та в області доповненої реальності, а також планує відкрити до неї доступ для партнерів із ігрової галузі.




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