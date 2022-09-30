Комітет підтримав законопроєкт про е-резидентство в Україні для іноземців
Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 5270 про е-резидентство у другому читанні.
Про це повідомляє Мінцифри.
Зазначається, що е-резидентство - спеціальний статус для іноземців, що відкриває можливість вести бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності.
У міністерстві пояснюють, що після ухвалення законопроєкту іноземці зможуть:
- отримати статус е-резидента,
- зареєструватися як ФОП 3 групи без фізичної присутності в Україні,
- сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від суми доходу,
- відкрити онлайн банківський рахунок для підприємницької діяльності.
"Оподаткування та звітність для е-резидентів будуть автоматизованими. А це сприятиме наповненню державного бюджету України та розвитку цифрового бренду держави", - йдеться у повідомленні.
Як пояснив автор законопроєкту Ярослав Железняк, е-резидентами не зможуть стати:
- громадяни країни-агресора РФ
- внесені в "чорний список" FATF
- особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).
Як це працює:
- Фахівець реєструється у Дії та проходить фінансову та безпекову перевірку
- Якщо все добре, він стає електронним резидентом – по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП
- Відкриває дистанційно рахунок у банку. І саме банк буде податковим агентом для єРезидента
- Працює та сплачує податок – 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту - 15%. Але тільки зовнішні контракти з експортом послуг.
- Всі документи в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки – безготівкові.
При цьому, список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд.
"До другого читання ми розширили перелік професій е-резидентів з IT-шників на всіх інших експортерів послуг.
Механізм запрацює з 2023 року. Естонія таким чином за перші 5 років роботи такого інструменту отримала 25 млн євро прямого доходу. Цілком можливо, що тепер у них з’явиться конкурент", - додав Железняк.
Економічна правда