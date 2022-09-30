Комітет підтримав законопроєкт про е-резидентство в Україні для іноземців

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 5270 про е-резидентство у другому читанні.

Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що е-резидентство - спеціальний статус для іноземців, що відкриває можливість вести бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності.

У міністерстві пояснюють, що після ухвалення законопроєкту іноземці зможуть:

отримати статус е-резидента,

зареєструватися як ФОП 3 групи без фізичної присутності в Україні,

сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від суми доходу,

відкрити онлайн банківський рахунок для підприємницької діяльності.

"Оподаткування та звітність для е-резидентів будуть автоматизованими. А це сприятиме наповненню державного бюджету України та розвитку цифрового бренду держави", - йдеться у повідомленні.

Як пояснив автор законопроєкту Ярослав Железняк, е-резидентами не зможуть стати:

громадяни країни-агресора РФ

внесені в "чорний список" FATF

особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).

Як це працює:

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Фахівець реєструється у Дії та проходить фінансову та безпекову перевірку Якщо все добре, він стає електронним резидентом – по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП Відкриває дистанційно рахунок у банку. І саме банк буде податковим агентом для єРезидента Працює та сплачує податок – 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту - 15%. Але тільки зовнішні контракти з експортом послуг. Всі документи в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки – безготівкові.

При цьому, список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд.

"До другого читання ми розширили перелік професій е-резидентів з IT-шників на всіх інших експортерів послуг.

Механізм запрацює з 2023 року. Естонія таким чином за перші 5 років роботи такого інструменту отримала 25 млн євро прямого доходу. Цілком можливо, що тепер у них з’явиться конкурент", - додав Железняк.

Економічна правда