Фунт стерлінгів і євро зросли до нових тижневих максимумів: причини

У п’ятницю фунт стерлінгів і євро зросли до нових тижневих максимумів, підтримані кроками Банку Англії щодо заспокоєння ринків і агресивними сигналами Європейського центрального банку.

Про це пише Reuters.

Британська валюта була спрямована до свого найкращого тижня щодо долара США за 2 з половиною роки, оскільки Банк Англії вийшов на борговий ринок для заспокоєння ринків.

"Нові дані про споживчу інфляцію в Німеччині та Нідерландах також нагадали, що робота ЄЦБ, Банку Англії та інших центральних банків ще не завершена, а дані щодо єврозони мають бути опубліковані пізніше в п’ятницю", - пише агентство.

Фунт котирувався на рівні 1,1222 долара на початку азіатської сесії.

Пізніше протягом сесії він ще виріс на 0,12% до 1,11325 долара на 05:22 за Гринвічем, що на шляху до зростання на 2,61% цього тижня, найбільшого показника з березня 2020 року.

Курс євро майже не змінився на рівні 0,98145 долара після попереднього зростання до 0,9844 долара.

ВІДЕО ДНЯ

Євро на шляху до тижневого зростання на 1,32%, що є найкращим показником за чотири місяці, після відновлення від нового мінімуму за два десятиліття на рівні $0,9528 у понеділок.

Економічна правда