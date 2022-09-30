У "Дії" відновили перегляд та сплату штрафів автофіксації порушень ПДР

У сервісі "Дія" відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Камера зафіксувала порушення ПДР? Ми надішлемо вам push-сповіщення про це в застосунку Дія. Також ви зможете переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами", - йдеться у повідомленні.

Раніше послуга була недоступна з міркувань безпеки. Державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена, пяснили в сервісі.

Також з'явилась можливість переглянути в Дії історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна.

"Обовʼязково перевірте, чи немає у вас несплачених штрафів", - радять в "Дії".

"Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати. Несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо.

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З push-сповіщенням у Дії ви будете завжди вчасно проінформовані про штрафи. А сплата за кілька кліків допоможе не переплачувати та тримати все під контролем", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда