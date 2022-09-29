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Prozorro.Продажі проводитиме аукціони з продажу бурштину

Четвер, 29 вересня 2022, 19:04 - Анастасія Жарикова

Бурштин з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України продаватимуть через державну електронну систему Прозорро.Продажі.

Відповідне рішення уряду закріплено у постанові №1069, повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

Організатором онлайн-аукціонів з продажу бурштину в системі буде державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" на підставі рішення Мінфіну.

Зазначається, що аукціони з продажу бурштину проходитимуть на підвищення та на пониження ціни. Торги у системі проводитимуться через 15 календарних днів з дати оголошення аукціону. 

Якщо лот не продадуть на першому аукціоні, протягом п’яти робочих днів після його завершення в системі зʼявиться оголошення про повторні торги. 

"В умовах війни ми маємо використовувати усі прозорі інструменти для наповнення державного бюджету, підтримки економіки та армії. І чесний та відкритий продаж бурштину через онлайн-аукціони — один з них.", — зазначив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев.

 Функція електронної торгової системи полягає у забезпеченні неможливості втручання будь-кого в перебіг торгів, рівний доступ кожного учасника до аукціону, а також можливість будь-кому в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами. 

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Учасники аукціонів з продажу бурштину зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиків. 

Економічна правда

Prozorro аукціон
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