Аграрії про ситуацію на ринку: Сектор стоїть перед колапсом, наступний рік буде гірший за цей

Через проблеми з логістикою і подорожчанням ресурсів та іншими факторами, пов'язаними з війною, український агросектор на сьогодні стоїть перед колапсом, а наступний рік буде набагато гірший за цей.

Про це йшла мова під час дискусії "Що з агро-сектором?", яку провів Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна спільно з ЕП.

"Останні років 5-7 агросектор був постійно у фарватері передових новин: іноваційності, прибутковості ефективності, тому у більшості випадків всі вирішили, що від початку війни він мало постраждає, але це була абсолютно помилкова думка.

Ми зрозуміли це ще в березні, коли повністю призупинився експорт морськими портами. Зерно, олія, інші продукти, які ми експортували, і мали цього б маркетингового року поставити, ми їх поставити не змогли. Ло того ж додалась маса інших проблем, яка вплинула на ліквідність: це і логістика, і заміновані поля, подорожчання ресурсів. Тобто на сьогодні агросектор, який останні 10 років домінував в національній економіці, стоїть перед колапсом", - заявив генеральний директор "ІМК" Алекс Ліссітса.

За його словами, цей колапс зараз стає більш очевидним (проблеми з експортом були дещо вирішені шляхом відкриття "зернових коридорів", але повністю проблеми не вирішені).

"Зараз йде посівна і збирання пізніх урожаїв. І в нас нема розуміння, чи ми відсіємося, чи ні, адже якщо формально минулого року ми посіяли біля 8 млн га землі озимих зернових, зараз ми посіяли їх 700 тис. Як на мене, це, по суті, вирок на наступний рік для всього агросектору. Якщо коротко, реально ситуація близька до катастрофи. Якщо чесно, до весняно-польових робіт ми не готові, бо в нас нема ліквідності. У нас горизонт планування - два тижні", - підкреслив Ліссітса.

Генеральний директор HarvEast Дмитро Сорняков розповів, як війна впплинула на бізнес компанії.

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За його словами, компанія представлена у 2 регіонах: "у нас велика кількість землі біля Маріуполя і велика кількість землі біля Києва (більша частина - біля Бучі й Ірпеня, які були окуповані російськими військами)"..

"У цьому регіоні (біля Києва - ред.) ми дуже сильно постраждали, як й інші землекористувачі. У нас з 30 тис га у Київській області близько 5 тис га цього року були заміновані і ми не могли проводити роботу.

А ті землі, які не були напряму заміновані, там була велика кількість снарядів, були випадки підриву сільгосптехніки", - зазначив Сорняков.

Він додав, що більша часть землі компанії біля Маріполя на сьогодні окупована російськими військами.

"Там проходять процеси, скажемо прямо, крадівництва. Росіяни достатньо просто ділять: ті, хто співпрацюють з так званою "новою владою", їх не чіпають, а такі землекористувачі як ми, і яких там більшість, які не погоджуються працювати з окупантами, - там проходять нові, як вони кажуть, "власники", і просто йде крадівля всього: техніка, зерно і, власне, підприємство", - підкреслив Сорняков.

"Ситуація щодо нас дуже тяжка. Щодо ситуації в секторі я погоджуюся з Алексом. Наступний рік буде набагато гірший за цей. По-перше, багато локальних проблем, є й світовий тренд зниження вартості комодіті, біржових товарів - всі зараз говорять про рецесію.

І якщо ми - аграрний сектор - зараз ледве-ледве виживаємо, то зі зниженням вартості комодіті для українських агровиробників це вирок", - наголосив він.

Економічна правда