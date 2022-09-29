Україна готується до вступу в Банк розвитку Ради Європи: що це дасть

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова та директор Департаменту міжнародних фінансових проектів Катерина Елішиєва обговорили з представниками Офісу Ради Європи в Україні питання вступу України до Банку розвитку Ради Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві зазначили, що згідно з виконанням Цілей сталого розвитку та Резолюції ПАРЄ 2198 (2018) "Гуманітарні наслідки війни в Україні" було створено Міжвідомчу групу з питань членства України в БРРЄ.

Метою є забезпечення житлом громадян України, зокрема ВПО та сприяння проведенню державної житлової політики.

Також співпраця з БРРЄ включає розробку нових фінансово-кредитних програм, реалізацію міжнародних інвестиційних проектів, в тому числі для подальшого кредитування ВПО.

Заступниця міністра Зикова зазначила, що Міністерство фінансів вже проводить роботу з профільними міністерствами щодо потенційних спільних проектів з банком.

"Співпраця з БРРЄ, окрім застосування успішного досвіду у ході модернізації житлових програм та механізмів фінансування в Україні, може мати фінансове наповнення реалізації проектів з будівництва житла для соціально незахищених верств населення, в тому числі надання кредитів для подолання наслідків повномасштабної збройної агресії РФ проти України", – додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка. Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою соціальної спрямованості. Він був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів. Членство у Банку відкрите для всіх країн-членів Ради Європи та європейських країн. Станом на сьогодні членами Банку є 40 держав-членів РЄ, Святий Престол та Косово.

Економічна правда



