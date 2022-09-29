Rozetka запустила доставку товарів до Польщі: як оформити замовлення

Український онлайн-ритейлер запустив можливість замовляти доставку товарів до Польщі - покупці зможуть отримувати замовлення у поштових відділеннях.

Про це повідомляється на сайті Rozetka.

Аби замовити товар до сусідньої країни, він повинен містити позначку "Доставляємо в Польщу!".

Після переходу на сторінку оформлення замовлення треба заповнити особисті дані, вкажіть номер та обрати спосіб доставки "Доставка в Польщу"

Далі варто заповнити латинськими літерами всі необхідні поля у формі для доставки - ім’я отримувача замовлення, місто, вулиця, номер будинку та номер телефона польського мобільного оператора у форматі +48ХХХХХХХХХХ.

Потім слід оплатити замовлення карткою онлайн. Після оплати замовлення прибуде до найближчого поштового відділення від вказаної адреси.

Адреса відділення та трекінг-номер для відслідковування замовлення надійде у SMS або у Viber-повідомленні на вказаний польський номер телефона.

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"Сума одного замовлення не повинна перевищувати 150 євро. Якщо сума замовлення більше, вибір доставки до Польщі стане доступний лише після зменшення суми замовлення.

Для оформлення замовлення ви повинні бути авторизовані на сайті ROZETKA за номером телефону українського мобільного оператора, щоб мати змогу зайти у Особистий кабінет, де буде вказана вся інформація про замовлення.

Оплата замовлень з доставкою до Польщі доступна тільки карткою онлайн", - пояснили в компанії.

Економічна правда