ЄІБ розгляне питання фінансування першого концесійного автобану – Шмигаль

Європейський інвестиційний банк розгляне питання фінансування та завершення проєкту першого концесійного автобану Краковець - Львів та розширення інфраструктури західного кордону України.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі із віцепрезиденткою ЄІБ Терезою Червінською та командою банку.

"Обговорили посилення співпраці та допомогу Україні. Подякував за виділення 1,59 млрд євро. Перший транш уже надійшов цього місяця", - написав Шмигаль.

За словами Червінської, другий транш у розмірі більш ніж 550 млн євро надійде за запитом уряду України вже найближчим часом.

"Зазначені кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни", - додав прем'єр.



"Розраховуємо, що ЄІБ виконуватиме одну з провідних ролей у масштабній повоєнній відбудові, відновленні економіки та інфраструктури України.

Торкнулися також проєктів розвитку. Зокрема, ЄІБ розгляне питання фінансування та завершення проєкту першого концесійного автобану Краковець - Львів та розширення інфраструктури західного кордону України", - зазначив Шмигаль.

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Економічна правда