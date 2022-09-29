Turkish Airlines продовжила скасування рейсів в Україну до кінця року
Четвер, 29 вересня 2022, 15:55 -
Авіакомпанія Turkish Airlines продовжила скасування авіарейсів до та з України по 31 грудня включно, а також за окремими напрямками в РФ і Білорусі.
Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.
"Наші рейси до та з України 31 грудня 2022 року (включно) скасовано", - йдеться у повідомленні.
При цьому пасажири, рейси яких були скасовані, можуть діяти в рамках своїх прав, описаних на сторінці про зрив авіарейсів, звернувшись у колцентр, офіси продажу, скориставшись мобільним додатком та вебсайтом.
Скасування також стосуються окремих рейсів у РФ та Білорусі.
Так, по 31 грудня 2022 року (включно) скасовано рейси до та з Мінська (Білорусь), Краснодара, Сочі, Ростова та Єкатеринбурга (Росія).
Економічна правда
ВІДЕО ДНЯ