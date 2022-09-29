Курс валют на 29 вересня: гривня зміцнюється
Готівкова гривня у четвер, 29 вересня, на чорному ринку зміцнилася після стабілізації днем раніше і наразі становить 41,91 - 42,16 за долар.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
Так, на 14:10 курс долара на чорному ринку становив 41,91 - 42,16 грн, а у середу, 28 вересня, коливався на рівні 42,06 - 42,31 грн
Щодо "чорного" курсу євро, то він дещо зміцнився відносно гривні. Котирування на цей же час становлять 39,93 - 40,26 грн. Для порівняння, у середу курс на торгах коливався на рівні 39,86 - 40,21 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,5 - 42,2 грн (курс на 28 вересня – 41,5 - 42,25 грн);
- Євро – 39,6 - 40,6 грн (курс на 28 вересня – 39,5 - 40,6 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 41,2 - 41,7 грн;
- Ощадбанк – 41,5 - 41,99 грн;
- Укрексімбанк – 41,5 - 41,9 грн;
- Райффайзен – 41,9 - 42,4 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.
Нагадуємо:
Фунт стерлінгів у понеділок, 26 вересня, впав до рекордного мінімуму через побоювання трейдерів, що економічний план нового уряду Великої Британії створить напруження у фінансовому секторі. Євро також досяг нового 20-річного мінімуму щодо долара.
Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США.