У Європі готуються до можливих відключень зв'язку через газову кризу – ЗМІ

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Припинення поставок газу з Росії ставить під загрозу роботу телекомунікаційних операторів у Європі та змушує їх шукати резервні шляхи, аби не допустити відключень зв’язку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у компаніях.

Представники телекомунікаційної галузі побоюються, що сувора зима стане випробуванням для телекомунікаційної інфраструктури Європи, що змушує компанії та уряди шукати способи для пом’якшення негативних наслідків.

За словами чотирьох керівників телекомунікаційних компаній, у багатьох європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб впоратися з масовими відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність перебоїв у роботі мобільного зв'язку.

Європейські країни, що звикли до безперебійного електропостачання, переважно не мають генераторів резервного живлення на тривалі періоди часу. В Європі знаходиться майже пів мільйона телекомунікаційних веж, більшість з яких мають резервні батареї, яких вистачає на 30 хвилин для роботи мобільних антен.

Рішення шукають у різних країнах регіону. У Франції, наприклад, постачальник електроенергії Enedis (входить в EDF), пропонує за найгіршого сценарію вдатися до відключень електроенергії на час до двох годин. Відключення торкнуться лише окремих частин країни почергово і не стосуватимуться лікарень, поліції, уряду тощо.

Телекомунікаційні компанії Швеції та Німеччини також висловили занепокоєння щодо дефіциту електроенергії. Шведський телеком-регулятор PTS працює з операторами та іншими держустановами обговорює сценарії на випадок нормування електроенергії, а також купує пересувні заправні станції і мобільні базові станції.

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Італійське телекомунікаційне лобі прагне того, щоб мобільна мережа була виключена з відключення електроенергії або вимог енергозбереження, і буде піднімати це питання з новим урядом Італії.

Оператори також працюють з виробниками телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson, аби модернізувати обладнання та зменшити використання зайвої енергії.





