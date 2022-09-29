Держекоінспекція пропонує поновити документальні перевірки АЗС

Державна екологічна інспекція пропонує відновити камеральні (документальні) перевірки на АЗС задля розвʼязання проблеми неякісного пального на ринку.

Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Facebook.

На думку представників служби такі перевірки допоможуть мінімізувати обсяги неякісного пального, що потрапляють на український ринок внаслідок війни.

У ДЕІ нагадали, що наразі, у зв’язку із введенням воєнного стану, спеціалісти Держекоінспекції тимчасово не здійснюють державного ринкового нагляду на відповідність вимогам технічного регламенту бензинів.

"Тому можна стверджувати, що виникає прямий ризик для споживачів стати жертвою нечесних на руку підприємців, які розуміють, що через заборону проведення перевірок характеристик продукції поширювачів і виробників можна зловживати цією ситуацією й продавати неякісне пальне", — зазначили у Держекоінспекції.

Нагадуємо:

Фахівці Держпродспоживслужби здійснили 690 позапланових перевірок АЗС та виявили виявили порушення у 75% випадків.

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За результатами перевірок було прийнято 430 рішень про накладання штрафів на загальну суму 44,2 млн гривень.





