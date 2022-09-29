Макрон закликав Норвегію сприяти обмеженню цін на газ

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав Норвегію посилити дії для боротьби зі зростанням цін на газ, спричиненої нападом Росії на Україну.

Про це повідомляє Le Figaro.

Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре глава Франції "привітав зусилля Норвегії збільшити свій експорт і таким чином сприяти зменшенню залежності Європи від російських вуглеводнів".

Макрон закликав Норвегію продовжувати та посилювати свої дії для боротьби з підвищенням цін на енергоносії в Європі.

Зазначається, що в результаті скорочення Москвою поставок газу у відповідь на європейські санкції після російського наступу на Україну Норвегія стала головним постачальником газу в Європу, з яким вона пов’язана великою мережею трубопроводів.

Наразі скандинавська країна виробляє газ на повну потужність. Згідно з офіційними прогнозами, цього року її експорт газу може досягти рекордного рівня – 122 млрд кубометрів. Для порівняння до війни в Україні Росія постачала до ЄС близько 150 млрд кубометрів газу на рік.

Зіштовхнувшись зі стрімким зростанням цін, кілька європейських держав, включаючи Італію, виступають за обмеження ціни на газ, що закуповується не лише в Росії, але й в інших країнах-виробниках, таких як Норвегія.

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Обидва лідери також обговорили, що Норвегія робить для забезпечення газопостачання норвезького континентального шельфу в світлі подій у Балтійському морі.

Нагадуємо:

Європейська комісія у документі, надісланому 27 країнам-членам блоку, пропонує обмежити ціни на операції з російським газом.