Російський алюмінієвий гігант Rusal планує перевести на юань продажі в Південно-Східну Азію

Російський виробник алюмінію UC Rusal розраховує перевести на юань майже всі продажі до Південно-Східної Азії, які становлять до третини його виторгу.

Про це пише РБК із посиланням на директора з корпоративних фінансів UC Rusal Олексія Гренкова.

Гренков стверджує, що історично ринок металів прив'язаний до долара через ціни на Лондонській біржі металів, але за останній рік ситуація стала "істотно іншою".

"Важливо розуміти, що Китай для нас не просто ринок збуту, а й ринок, з якого ми беремо досить значну сировину: ми купуємо там глинозем, анодні блоки", - розповів він.

Топ-менеджер "Русала" додав, що зараз закупівлі сировини на 100% здійснюються з платежами в юанях, у них на 60% проводяться платежі у продажах.

За його словами, є можливість перевести на юань майже всі продажі, які здійснюються в Південно-Східну Азію, а це приблизно до третини виручки.

Виручка UC Rusal у першому півріччі становила $7,2 млрд, вона зросла рік у рік на 31,3%. Гренков уточнив, що UC Rusal розраховується через свій торговий дім: він розташований у материковому Китаї.

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При цьому у компанії розповіли, що в Індії їй не вдалося поки досягти придбання сировини в рупіях.

"На жаль, поки що ми бачимо, що наші пропозиції не знаходять зустрічного відгуку. Індійці не хочуть продавати за рупію. Не знаю, чи це специфіка нашого ринку", - сказав Гренков. Він додав, що на ринку є "певне насторожене ставлення до російського покупця".

Економічна правда