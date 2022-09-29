Міжнародні платіжні системи знизять комісію за переказ коштів в Україну

З ініціативи Єврокомісії у Брюсселі 27 вересня міжнародні компанії, які надають послуги переказу коштів, підписали спільну заяву щодо розширення можливості для здійснення доступних та прозорих переказів коштів на підтримку українців та України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У ній йдеться про подальше сприяння наданню послуг з переказу коштів і зниженню комісій за них до цільового показника у 3%, зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів принаймні на час агресії Росії проти України як у односторонньому, так і у двосторонньому порядку;

А також розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та Національним банком України. Та спрямування зусиль на збереження доступності послуг з переказу коштів через мережу агентів та їх подальша цифровізація.

Підписантами Спільної заяви стали керівники платіжних організацій міжнародних платіжних систем та їх учасників, що здійснюють, зокрема, діяльність на території ЄС та України. А саме: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, банк "ПУМБ", "А-БАНК", ТОВ "НоваПей", ПАТ "Укрпошта", ПрАТ "УФГ".

Знижені тарифи на переказ грошей до України діятимуть протягом дев'яти місяців із дня підписання угоди. Після цього умови будуть переглянуті відповідно до поточної ситуації.

У НБУ наголошують, що з початку повномасштабної війни більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази до України.

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Також у регуляторі додали, що війна в Україні призвела до зменшення переказів через офіційні канали приблизно на 12%. Потік через неформальні канали збільшився на 3%.

З усіх коштів, перерахованих до України з-за кордону за січень–липень 2022 року, через міжнародні системи переказу надійшла приблизно чверть (24%) коштів.

Економічна правда