Пентагон запропонував Данії допомогу в розслідуванні вибухів на "Північних потоках"
Глава Пентагону Ллойд Остін запропонував Данії допомогу США в розслідуванні вибухів на російських газопроводах "Північний потік" 1 і 2 у Балтійському морі.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства США за результатами розмови міністра оборони Ллойда Остіна з міністром оборони Данії Мортеном Бьодсковим.
Міністр Остін запропонував свою повну підтримку Данії, коли вона починає розслідувати вибухи.
"Сполучені Штати залишаються відданими безпеці в Балтійському морі та своєму давньому союзнику Данії", – йдеться в повідомленні.
За результатами розмови чиновники домовилися продовжувати співпрацю в міру розвитку цієї ситуації.
Нагадуємо:
У Пентагоні заявили, що США не мають жодної причетності до витоків газу на "Північних потоках".
У ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі.
Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.