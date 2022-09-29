ЄС планує заборонити росіянам відкривати криптогаманці – ЗМІ

ЄС посилить обмеження на криптоінвестиції росіян у рамках блоку - планує заборонити росіянам відкривати криптогаманці на європейських платформах у відповідь на псевдореферендуми.

Про це пише Coindesk із посиланням на джерела.

Пілкреслюється, що попередній ліміт у 10 тис євро буде скасовано - у квітні ЄС у рамках санкцій заборонив криптобіржам відкривати гаманці для російських фізичних та юридичних осіб на суму понад €10 000.

Згідно з новими правилами, ця сума може бути скорочена до нуля, зазначає CoinDesk.

Обмеження можуть запровадити на тлі попиту на криптовалюту в Росії після початку мобілізації і масового від'їзду росіян за кордон.

"Псевдореферендуми, організовані на територіях, окупованих Росією, є незаконною спробою захопити землю та змінити міжнародні кордони силою", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн журналістам у середу.

Фон дер Ляєн оголосила, що до нового пакету санкцій увійдуть обмеження цін на російську нафту, заборона на експорт авіаційної продукції та електронних компонентів, а також обмеження на імпорт російських товарів, що, за її словами, позбавить країну семи мільярдів євро.

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Повні деталі пакету ще не опубліковані, оскільки вони все ще підлягають узгодженню державами-членами ЄС.

Економічна правда