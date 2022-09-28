Лондонська біржа нагадала брокерам про вимогу стежити за дотриманням санкцій проти РФ
Лондонська фондова біржа (LSE) випустила нагадування інвесторам про те, що вони мають проводити свої власні перевірки угод (due diligence) щодо дотримання санкцій проти Росії і вживати відповідних заходів.
Про це йдеться у заяві біржі від 28 вересня.
Ця вимога стосується як уже чинних санкцій, так і майбутніх, які ще не набули чинності.
Брокери повинні переконатися, що угоди та транзакції відповідають усім вимогам будь-яких санкцій, включаючи обмеження з боку США та Євросоюзу.
Так, учасники торгів повинні переконатися, що системи та послуги біржі не використовуються для проведення транзакцій та діяльності, яка призвела б до прямих та непрямих порушень санкцій.
Лондонська біржа призупинила торги російськими паперами на початку березня, невдовзі після початку вторгнення РФ в Україну. LSE у заяві від 28 вересня відзначила "змінний санкційний ландшафт": майданчик вказав тим самим на нові санкції США проти Росії, пише Reuters.
Економічна правда