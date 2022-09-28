США тиснуть на ЄС у питанні фінансової допомоги Україні – FT

Сполучені Штати Америки тиснуть на Євросоюз, щоб він збільшив та пришвидшив фінансову підтримку України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох чиновників, які хотіли залишитись анонімними.

Джерела видання розповіли, що високопосадовці в адміністрації Байдена висловили розчарування Брюсселем через повільну виплату європейської допомоги Києву та попросили Брюссель створити "звичайний механізм" фінансової підтримки.

Вашингтон часто контактував з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо необхідності швидко надати Україні обіцяну економічну допомогу", розповів один з чиновників.

"Ми знову закликаємо всіх партнерів України швидше надати обіцяну допомогу Україні, збільшити свої зобов’язання та віддати пріоритет допомозі у формі грантів над позиками", – додав він.

Інший чиновник ЄС сказав, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, щоб підкреслити, що Києву потрібно близько 3,5 млрд євро щомісяця.

Зазначається, що США надали Україні 8,5 млрд дол на економічну допомогу та запросили у Конгресу додаткові 4,5 млрд доларів грантів.

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Водночас ЄС виплатив 1 млрд євро з обіцяних у травні 9 млрд та погодився виділити ще 5 млрд євро цього місяця, але ще не перерахував кошти. Решту в 3 млрд євро ЄС сподівається надати до кінця року.

Також цього року ЄС погодився надати Києву позику на 1,2 мільярди євро. Хоча ця сума дорівнює третині українських фінансових потреб за місяць.

"Ми з нетерпінням чекаємо, що ЄС почне надавати 5 мільярдів євро обіцяної допомоги з наступного місяця, і закликаємо ЄС швидко розробити регулярний механізм, щоб продовжувати надавати бюджетну підтримку Україні й надалі", – сказав один з високопоставлених чиновників.

"Важливо підкреслити, що винятковий пакет такого великого розміру потребує ретельного бюджетного регулювання, щоб забезпечити належне покриття будь-яких бюджетних ризиків. Це вимагає більш ретельного розгляду, а отже і часу", – сказав виданню представник Єврокомісії.

Паралельно МВФ шукає способи посилити свою негайну допомогу Києву і одночасно просувається до відкриття повноцінної програми кредитування, яка поставить Україні певні економічні і фінансові вимоги.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва також зустрілися з лідерами ЄС у Нью-Йорку, - повідомив один зі співрозмовників Financial Times. Під час зустрічі пакет "бюджетної допомоги" для Києва теж обговорювався.

У фонді також розглядають розширити термінову допомогу для України через так зване "вікно продовольчого шоку" – механізм, який стосується країн, де ціни на продукти стрімко зростають, може забезпечити додаткові 1,3 мільярди доларів. В МВФ сподіваються, що рішення вдасться схвалити до середини жовтня.





