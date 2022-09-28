В Apple пояснили, чому видалили із AppStore додатки російського VK

Корпорація Apple видалила з AppStore додатки з портфеля активів VK у зв'язку з тим, що їх розповсюджують розробники, співвласниками яких є сторони, які перебувають під британськими санкціями.

Про це пише The Verge з посиланням на заяву речника Apple Адама Дему.

Так, Apple видалила програми для iOS зі свого глобального App Store.

У відповідь на запит The Verge речник Apple Адам Дема підтвердив, що програми VK видалено, а облікові записи розробників закрито.

"Ці додатки розповсюджуються розробниками, більша частина яких належить або контролюється однією або декількома сторонами, на які накладено санкції уряду Великої Британії", - йдеться в заяві представника Apple.

"Щоб дотримуватися цих санкцій, Apple закрила облікові записи розробників, пов’язані з цими програмами, і програми не можна завантажити з будь-якого App Store, незалежно від місця розташування. Користувачі, які вже завантажили ці програми, можуть продовжувати ними користуватися", - пояснили в корпорації.

У понеділок уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти російських олігархів у відповідь на псевдореферендуми, які Росія провела на захоплених територіях України.. Санкції стосуються 23 керівників "Газпромбанку", російського банку, пов'язаного з VK.

ВІДЕО ДНЯ

На початку тижня з AppStore зникла низка додатків, які розвиває VK. Серед них є додаток соцмережі "ВКонтакте", пошта Mail.ru, Хмара Mail.ru, VK Музика, VK Кліпи.

Нагадаємо:

Застосунок російської соціальної мережі "ВКонтакте" зник з App Store.

Економічна правда