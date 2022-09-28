Заарештовану яхту російського олігарха передали новому власнику

Заарештовану яхту російського олігарха Дмитра Пумп'янського Axioma в Гібралтарі продали на аукціоні за 37,5 мільйона доларів та передали новому власнику.

Про це повідомляє Gibraltar Chronicle.

Це стало першим продажем арештованих активів російських бізнесменів.

На аукціон подали заявки 63 покупці. Зазначається, що торги були проведені 23 серпня, але для оформлення угоди знадобилось більше місяця часу. Остаточно її підписали 27 вересня.

Особу нового власника 72-метрової яхти не розкривають. Але судно під прапором Мальти вже звільнили з-під арешту.

Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.

Пумп'янський – власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром". Він потрапив під санкції з боку Британії, ЄС та США після вторгнення РФ в Україну.

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