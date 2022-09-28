США оштрафували 16 компаній з Уолл-стріт на 1,8 мільярда доларів: причина

Регулятори США оштрафували 16 фінансових компаній, у тому числі Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley і UBS, сумарно на 1,8 млрд дол після того, як співробітники компаній обговорили угодина своїх персональних пристроях і в додатках.

Про це пише Reuters.

Масштабне галузеве розслідування, про яке Reuters вперше повідомило минулого року, стало знаковою справою для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

З січня 2018 року по вересень 2021 року співробітники банків регулярно спілкувалися з колегами, клієнтами та іншими сторонніми консультантами щодо ділових питань, таких як угоди з боргом і акціонерним капіталом, використовуючи програми на своїх особистих пристроях, такі як текстові повідомлення та WhatsApp, повідомляють регулятори.

"Установи не зберегли більшість цих особистих чатів, порушивши федеральні правила, які вимагають від брокерів-дилерів та інших фінансових установ зберігати бізнес-комунікації. Це заважало агентствам здійснювати нагляд за фінансовими ринками, забезпечувати дотримання основних правил і збирати докази в інших, не пов’язаних з цим розслідуваннях", - йдеться у повідомленні.

Представники UBS, Morgan Stanley і Citi заявили, що банки раді вирішити проблему. Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, Nomura і Credit Suisse відмовилися від коментарів.

При цьому вісім найбільших компаній, включаючи Goldman Sachs та Morgan Stanley, погодилися виплатити $125 млн SEC та не менше $75 млн CFTC. Jefferies виплатить двом регуляторам ринку загалом $80 млн, Nomura погодилася виплатити $100 млн, а Cantor – $16 млн.

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Економічна правда