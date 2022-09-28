Громадянам ЄС можуть заборонити обіймати керівні посади в держкомпаніях РФ – Bloomberg

Європейський Союз розглядає пропозицю Німеччини заборонити громадянам ЄС займати високооплачувані посади в російських державних компаніях.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питання.

"Ця пропозиція, якщо її офіційно представить Європейська комісія та підтримають усі країни-члени, "накине широку сітку" на громадян ЄС. Як наслідок, це, ймовірно, зачепить колишнього канцлера Німеччини Ґерхарда Шрьодера. Він очолює комітет акціонерів Nord Stream AG та раду директорів Nord Stream 2 AG", - кажуть співрозмовники на умовах анонімності.

Передбчаться, що забезпечувати дотримання обмеження мали б національні уряди.

"Ці пропозиції були висунуті до того, як "Газпром" у вівторок оголосив про пошкодження газопроводу "Північний потік" поблизу данських вод. Німеччина та інші заявили, що підозрюють диверсію. "Газпром" суттєво скоротив поставки до ЄС через технічні проблеми.

У травні Шрьодер залишив посаду голови російської державної нафтової компанії "Роснефть" після трьох місяців широких закликів до нього припинити зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним через війну в Україні", - нагадує агентство.

Пропонована заборона включатиме період поступового впровадження, сказав один із співрозмовників.

ВІДЕО ДНЯ

Інші колишні лідери ЄС, зокрема Еско Ахо з Фінляндії та Крістіан Керн з Австрії, а також колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон, вийшли з правління кількох російських компаній після її вторгнення в Україну.

Економічна правда