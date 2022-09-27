Київщині виділили 300 мільйонів на відновлення інфраструктури

Уряд виділив Київській області ще 300 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Мінрегіону.

Відповідну суму з резервного фонду бюджету уряд виділив своїм рішенням, ухваленим 27 вересня.

Як розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, на території громад Київщини через війну пошкоджені майже 26 тисяч об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури.

"Одне з головних завдань — терміново відновити життєво необхідні послуги для населення та здійснити першочергові ремонтні роботи тих житлових будинків, де це можливо. У квітні Уряд виділив області на ліквідацію наслідків бойових дій 400 млн грн, сьогодні — ще 300 млн грн. Загалом Київщині спрямовано 700 млн грн", – повідомив він

Кошти підуть на роботи з обстеження об’єктів, капітальний ремонт і реконструкцію, поточний ремонт, заповнення віконних та дверних прорізів, фасадів, покрівель, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем, зокрема тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, опалення, електричних мереж та розбирання зруйнованих конструкцій.





