Біткоїн піднявся в ціні на понад 5% та торгується за понад 20 тисяч доларів

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Курс біткоїну під час торгів у вівторок перевищує 20 тисяч доларів, досягнувши максимального значення більш ніж за тиждень, але не може пробити вузький торговий діапазон після різкого падіння влітку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна біткойна за даними на 13:40 за київським часом піднялася на 5,69% порівняно з рівнем закриття попередніх торгів і становила 20,223 тис дол.

Починаючи з середини червня біткоїн коливається в діапазоні між 18 тис. і 25 тис. дол після обвалу на ринку криптовалют, який знецінився майже на $2 трлн з моменту піку в листопаді минулого року, пише CNBC.

Зниження на ринку було спричинене підвищенням процентних ставок центробанками світу, націленим на боротьбу з високою інфляцією, і хвилею банкрутств та боргових проблем, що прокотилася компаніями в секторі криптовалют.

На цей раз підйом на криптовалютному ринку, що почався в понеділок, розходиться з динамікою фондового ринку. Американські акції у понеділок продовжили падати, а Dow Jones Industrial Average завершив торги у зоні "ведмежого" тренду – впав на 20% і більше з останнього піку вперше з початку пандемії коронавірусу.

Тим не менш, ф'ючерси на індекси США демонструють підйом у вівторок, вказуючи на те, що акції можуть почати відігравати зниження на настрої інвесторів до покупок на падінні.

ВІДЕО ДНЯ

Курс ефіру (Ether) на 13:40 піднявся на 4,79%, до 1388,5 дол.





