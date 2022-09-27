Курс валют на 27 вересня: гривня продовжує зміцнення

Готівкова гривня у вівторок, 27 вересня, на чорному ринку продовжує зміцнюватися і наразі становить 42,05 - 42,35 за долар.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Так, на 13:10 курс долара на чорному ринку становив 42,05 - 42,35 грн, а у понеділок, 26 вересня, коливався на рівні 42,47 - 42,71 грн

Зміцнення продовжилося і відносно "чорного" курсу євро. Котирування на цей же час становлять 40,04 - 40,43 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 40,45 - 40,92 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,6 - 42,55 грн (курс на 26 вересня – 41,80 - 42,75 грн);

Євро – 40,0 - 41,1 грн (курс на 26 вересня – 40,20 - 41,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 41,2 - 41,7 грн;

Ощадбанк – 41,3 - 41,99 грн;

Укрексімбанк – 41,5 - 41,9 грн;

Райффайзен – 41,8 - 42,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.

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Нагадуємо:

Фунт стерлінгів у понеділок, 26 вересня, впав до рекордного мінімуму через побоювання трейдерів, що економічний план нового уряду Великої Британії створить напруження у фінансовому секторі. Євро також досяг нового 20-річного мінімуму щодо долара.

Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США.